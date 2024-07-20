Исследование: в первом полугодии 2024 года большинство профессий в России были дефицитными

Фото: Максим Платонов

В России с января по июнь этого года по двум третям позиций вакансии появлялись быстрее предложений соискателей. В половине случаев число открытых рабочих мест превышало количество резюме.



Больше всего трудностей у компаний вызывал поиск сотрудников из сегмента розничной торговли, следует из исследования ПЭК и рекрутинговой платформы hh.ru при участии «ОренЗМК» (резидент «Сколково»), «Скиф-Карго», «Грузовичкоф», Major Cargo Service, «МТЭК-Логистик». На одно резюме приходилось три вакансии — по сравнению с прошлым годом показатель упал на 36%.

Кроме того, серьезный дефицит персонала наблюдался в таких сферах, как страхование (-31%, соотношение вакансий к резюме сократилось с 1,2 до 0,8), сервисный сегмент (-30%, с 1,3 до 0,9), логистика (-28%, с 0,9 до 0,7) и продажи (-23%, с 0,5 до 0,4). Компаниям не хватало также домашнего персонала (0,9), юристов и специалистов в области страхования (0,8), сотрудников в сфере логистики (0,7).

Чаще всего российские работодатели искали специалистов по продажам (более миллиона вакансий), рабочий персонал (миллион вакансий), специалистов по производству и сервисному обслуживанию оборудования (732 тысяч), сотрудников в области строительства и недвижимости (710 тысяч) и работников транспортно-логистической отрасли (706 тысяч).

В первом полугодии 2024-го быстрее всего рос спрос на домашний персонал (+55% год к году), специалистов транспортно-логистической отрасли (+47% год к году), рабочий персонал (+43% год к году), сотрудников из гостинично-ресторанного бизнеса (+36%), специалистов по продажам (+32%).

Напомним, по итогам второго квартала 2024 года российские компании стали на 30% чаще размещать вакансии, доступные соискателям без опыта. Также увеличилось количество предложений для работников со стажем от одного до 3 лет — на 3%. При этом число вакансий для опытных сотрудников (со стажем более 6 лет) сократилось.

Галия Гарифуллина