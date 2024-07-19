Гособвинение запросило 18 лет колонии для журналиста WSJ Эвана Гершковича
Сегодня стало известно, что сторона обвинения запросила для журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники.
Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»). Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.
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