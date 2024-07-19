Гособвинение запросило 18 лет колонии для журналиста WSJ Эвана Гершковича

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня стало известно, что сторона обвинения запросила для журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»). Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Рената Валеева