«Жарко тратить»: каждый четвертый казанец увеличивает расходы с наступлением лета

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По данным опроса сервиса по поиску внештатных специалистов Консоль.Про, каждый четвертый житель Казани признался в увеличении своих расходов с наступлением теплого сезона. При этом 48% казанцев сохранили прежний уровень трат, а 20% планируют ограничить свои финансовые аппетиты уже к осени.

Главные причины роста расходов у казанцев:

63% опрошенных отметили увеличение трат на еду;

29% — на путешествия;

15% — на шоппинг.

Более половины респондентов (52%) сообщили о росте ежемесячных трат на 30—40 тыс. рублей по сравнению с весной, а треть (39%) зафиксировали увеличение расходов на 10—20 тыс. рублей.

Но не все казанцы поддались летним соблазнам. 25% респондентов заявили о сокращении расходов. Половина из них (51%) сэкономила не более 40 тысяч рублей. Главной причиной такого решения стала необходимость накопления «подушки безопасности». При этом наиболее часто сокращались расходы на летнюю одежду (68%).

Большинство казанцев (65%) хотели бы избежать экономии, но признают ее неизбежность (40%). При составлении бюджета здоровье остается приоритетом для жителей Казани (44%), уступая лишь еде (32%). Шоппинг занимает третье место в списке неизменных статей расходов (13%).

