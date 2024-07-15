ЕС увеличивает импорт российского газа, несмотря на санкции

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Поставки российского природного газа в страны Европейского союза увеличиваются, несмотря на санкции. Так, в мае 2024 года Евросоюз импортировал примерно на 30% больше газа из России, чем в сентябре 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

При этом по сравнению с периодом до начала специальной военной операции России на Украине уровень импорта газа по-прежнему низок. Если в мае 2021 года ЕС импортировал около 15 млрд кубометров, то в мае 2024-го — лишь 4,8 миллиарда.

Первые страны ЕС уже ставят под сомнение проекты, направленные на диверсификацию импорта газа. Например, один из нескольких запланированных СПГ-терминалов в Греции сейчас не может быть реализован. Страна более чем на 60% покрывает потребление газа за счет поставок из России. Импорт российского газа в страны ЕС носит политический характер, но сомнения в эффективности планов ЕС растут.

Анализ данных брюссельского аналитического центра «Брейгель» показывает, что газ из России поступает в Европу по трем основным маршрутам: в виде сжиженного природного газа (СПГ) по морю, по трубопроводу «Турецкий поток» и по трубопроводу через Украину в Словакию. Весной этого года в Европу поступило больше российского газа, чем в сентябре 2022-го. В абсолютных цифрах СПГ является важнейшим фактором увеличения импорта из России.

В марте стало известно, что более десятка танкеров сжиженного природного газа из России ежедневно транспортируют топливо в Европу. Газ загружают в порту Сабетта на Ямале, а затем развозят по всем европейским странам. Объемы перевозок могут стать полноценной заменой взорванному «Северному потоку».