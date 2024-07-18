Жители Верхнеуслонского района Татарстана пожаловались на преждевременное цветение Волги

Жители Верхнеуслонского района сообщили о преждевременном и сильном цветении Волги. Многие отказались от идеи искупаться жарким летним днем — по сообщениям местных жителей заходить в такую воду неприятно и страшно, сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Во время ветреной погоды и подъема волн следы цветения реки исчезают, и остается только зеленый след на песке. По словам местных жителей, Волга начала цвести еще на прошлой неделе, хотя обычно такое наблюдается в середине августа.

Вода зеленеет из-за активного роста сине-зеленых водорослей, говорят специалисты. Особенно активно они размножаются в жару. В Татарстане 2 месяца не было обильных дождей, поэтому в воде выросла концентрация азота и фосфора. Вторая причина роста — сброс сточных вод. Не полностью очищенные вещества, которые в них содержатся, хорошая пища для водорослей.

Чтобы снизить концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих с очистных сооружений, реализуется проект оздоровления Волги. Его цель — строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений в городах и населенных пунктах Татарстана.

Рискнувший искупаться в зеленой воде может заразиться цикариозом — кожным заболеванием, при котором тело покрывается сыпью, появляются зуд и температура. Каждую неделю сейчас в диспансер обращаются 3–4 человека. Волга цветет и в соседних городах. Кадрами зеленой воды делятся в Самаре, Ульяновске и Чебоксарах.