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Владимир Путин объявил благодарность Рустаму Минниханову за строительство М-12 и добросовестную работу

20:44, 18.07.2024
Владимир Путин объявил благодарность Рустаму Минниханову за строительство М-12 и добросовестную работу
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент России Владимир Путин объявил благодарность раису Татарстана Рустаму Минниханову за строительство М-12 «Восток» и многолетнюю добросовестную работу.

«За вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги M-12 «Восток» и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации Минниханову Рустаму Нургалиевичу — Главе Республики Татарстан», — цитирует РИА «Новости» распоряжение Владимира Путина.

Напомним, 2 года назад Владимир Путин также наградил раиса Татарстана орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда была присуждена за большой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и многолетнюю добросовестную работу.

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