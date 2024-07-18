Минюст России признал нежелательными организациями Фонд Карнеги* и The Moscow Times*
Минюст России признал американский Фонд Карнеги* и нидерландскую НПО The Moscow Times* нежелательными организациями на территории России, сообщает ТАСС.
В конце прошлой недели Министерство юстиции России также расширило список иностранных агентов. В реестр вошли блогер Дарья Богданова*, бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Анна Каруличева*, сообщает «Коммерсантъ». В список иностранных агентов также вошли два проекта, а именно «ВЧК-ОГПУ»* и «Русский криминал»*.
Справка
*Признан Росфинмониторингом иноагентом на территории РФ.
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