Минюст России расширил список иноагентов: в него вошли Дарья Богданова*, Анна Каруличева* и две организации

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов. В реестр вошли блогер Дарья Богданова*, бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Анна Каруличева*, сообщает «Коммерсантъ».

В список иностранных агентов также вошли два проекта, а именно «ВЧК-ОГПУ»* и «Русский криминал»*.

В начале июля Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. В него включили корреспондента русской службы «Би-би-си» Олесю Герасименко* и журналиста-расследователя Сергея Ежова*.

