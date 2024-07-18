Татарстан вошел в топ-5 регионов, где абитуриенты чаще подавали заявления в колледжи через «Госуслуги»

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-5 регионов, в которых выпускники наиболее часто подавали заявления в колледжи через «Госуслуги». Помимо республики, в список вошли Санкт-Петербург, Московская, Кемеровская и Вологодская области.

Абитуриенты с помощью сервиса подали заявления в колледжи более 600 тыс. раз, это на 100 тыс. больше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями, на которые хотели попасть выпускники, стали: информационные системы и программирование, сестринское дело, лечебное дело, туризм и гостеприимство, юриспруденция, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Стоит подчеркнуть, что в Татарстане с 1 апреля по 30 июня через сервис госуслуг для зачисления в школы поступило 42 393 заявления. Вторая волна приема стартовала 6 июля.