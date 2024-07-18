МВД России объявило в розыск журналистку Светлану Прокопьеву*

Фото: Максим Платонов

Журналистка Светлана Прокопьева*, признанная виновной в оправдании терроризма, объявлена в розыск Министерством внутренних дел России. Информация об этом следует из базы розыска ведомства.

Суд признал Прокопьеву* виновной по статье об «оправдании терроризма». В 2018 году она зачитала в эфире псковской радиостанции, а затем опубликовала на сайте одного из изданий текст о возможных мотивах подростка Михаила Ж., который устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области.



В своем материале Прокопьева* связала теракт с «репрессивным» поведением государства по отношению к гражданам, со сфабрикованными уголовными делами и невозможностью россиян законно отстоять свои права.

Вчера МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Захарова*.