Журналиста Андрея Захарова* объявили в розыск за нарушение правил деятельности иноагента

Фото: Максим Платонов

МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Захарова. Информация об этом следует из базы розыска ведомства.

ТАСС сообщает, что в апреле в отношении Захарова* было возбуждено уголовное дело по статье о несоблюдении обязанностей иностранного агента. Именно в связи с этим ведется его розыск.

Андрей Захаров* — журналист, который родился в Санкт-Петербурге. Шесть лет он работал корреспондентом и редактором в издании «Фонтанка.ру». Затем он переехал в Москву, где работал специальным корреспондентом в журнале РБК и в Русской службе «Би-би-си».

Олег Исаков