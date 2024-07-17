Журналиста Андрея Захарова* объявили в розыск за нарушение правил деятельности иноагента
МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Захарова. Информация об этом следует из базы розыска ведомства.
ТАСС сообщает, что в апреле в отношении Захарова* было возбуждено уголовное дело по статье о несоблюдении обязанностей иностранного агента. Именно в связи с этим ведется его розыск.
Андрей Захаров* — журналист, который родился в Санкт-Петербурге. Шесть лет он работал корреспондентом и редактором в издании «Фонтанка.ру». Затем он переехал в Москву, где работал специальным корреспондентом в журнале РБК и в Русской службе «Би-би-си».
Справка
*Признан Росфинмониторингом иноагентом на территории РФ
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