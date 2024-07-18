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В Татарстане пассажирское судно зашло в запретную зону: возбуждено уголовное дело

12:13, 18.07.2024
В Татарстане пассажирское судно зашло в запретную зону: возбуждено уголовное дело
Фото: Ирина Плотникова

Камская транспортная прокуратура выявила нарушения в ходе проверки пассажирского прогулочного судна «К-76», об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

Было установлено, что капитан судна нарушил ограничения по району и условиям плавания, войдя в запретную 5-километровую зону Нижнекамского района гидротехнического судоходного сооружения администрации «КамВодПути».

Камский транспортный прокурор внес представление руководителю организации, которая осуществляла перевозку пассажиров. В отношении капитана прогулочного судна возбуждено дело об административном правонарушении по правилу эксплуатации судов.

Напомним, что сотрудники транспортной прокуратуры совместно с представителями Казанского ЛУ МВД России на транспорте и инспекторами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану провели рейд в акватории Волги и Казанки. В ходе рейда был выявлен судоводитель, который незаконно осуществлял коммерческую перевозку пассажиров.

Анастасия Фартыгина

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