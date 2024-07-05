Транспортная прокуратура выявила незаконную коммерческую перевозку в акватории Казанки

Фото: Максим Платонов

Сотрудники Татарской транспортной прокуратуры совместно с представителями Казанского ЛУ МВД России на транспорте и инспекторами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану провели рейд в акватории рек Волга и Казанка. Профилактическое мероприятие было организовано по поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша.

В ходе рейда был выявлен судоводитель, который незаконно осуществлял коммерческую перевозку пассажиров. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

Судоводитель отстранен от управления маломерным судном, а его катер помещен на специализированную стоянку. Профилактические рейды Татарской транспортной прокуратуры направлены на обеспечение безопасности пассажиров и судоходства.

Напомним, 13 июня Камская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств авиапроисшествия в аэропорту Бегишево. По предварительным данным, в вечернее время в аэропорту воздушное судно марки Diamond-42, выполнявшее учебно-тренировочный полет, совершило посадку на днище судна из-за ошибки пилотирования.