Андрей Аршавин может стать тренером в РПЛ: бывший футболист сборной России обучается в академии РФС

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не исключает, что в будущем может стать тренером. Сейчас он проходит обучение в академии Российского футбольного союза. До этого он проходил стажировку в московском «Динамо», передает РИА «Новости».

— Мы еще не закончили, у нас последняя сессия в августе. Сейчас надо снять пять тренировок, потом окончательно сложить это все в портфолио, записать и быть готовым к экзамену, который пройдет в октябре, — рассказал Аршавин.

По словам футболиста, ему больше нравится роль менеджера, но он не исключает возможности стать тренером в будущем.

— Я же не думал, что буду тренировать в академии. Мне предложили — я помогал и не жалею, мне нравилось, — добавил он.

Сейчас Андрею Аршавину 43 года. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году. На клубном уровне завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА с петербургским «Зенитом». Завершил футбольную карьеру в 2018 году.