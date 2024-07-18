Гаражи, будка охраны, торговые точки: в Казани снесут незаконные постройки в Вахитовском и Приволжском районах

Фото: Татьяна Демина

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани опубликовала распоряжение о демонтаже и перемещении самовольно установленных объектов движимого имущества на территории районов города. Всего в списке 24 объекта: гаражи, хозпостройки, бытовки и будка охраны. Собственники этих объектов не установлены. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.



Объекты должны быть добровольно демонтированы до 23 июля 2024 года. В случае принудительного демонтажа работы должны быть завершены до 20 августа. Все снесенные объекты будут находиться на улице Тихорецкой, 2б.

Кроме того, в сборнике значатся еще три торговых объекта, которые также признаны самовольными постройками и подлежат демонтажу и перемещению.

Они расположены по адресам: ул. Восстания; ул. Окольная, 23; ул. Р. Зорге, 39а. Собственникам необходимо самостоятельно убрать эти объекты до 22 июля. Принудительный демонтаж начнется с 23 июля и продлится до 20 октября 2024 года. Храниться объекты будут на базе по адресу: улица Ф. Амирхана, 48.

В мае более 1,8 тысячи построек было зарегистрировано в Татарстане по программе гаражной амнистии за первые четыре месяца 2023 года. Такие данные приводит Росреестр. За все время действия закона в республике было оформлено более 14,5 тыс. объектов гаражного назначения.

Рената Валеева