МВД: с начала года на дорогах России погибли почти 6 тысяч человек

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

По данным МВД, за первые шесть месяцев 2024 года в России произошло более 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибли 5,9 тысячи человек и ранено 70 тысяч граждан.

Уровень аварийности на российских дорогах за первое полугодие практически не изменился по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года. Как пишет «Коммерсантъ», в течение всего прошлого года аварийность росла из-за разворота привычного грузового трафика с запада на восток страны, свой вклад внес и автотуризм.

Лидерами по росту аварийности среди российских регионов стали Ненецкий автономный округ (+57,1%) и Камчатка (+30,2%). Среди субъектов, где, напротив, наблюдается снижение числа ДТП, впереди Брянская область (-33,1%), Карачаево-Черкесия (-21,8%), Архангельская область (-21,5%), Башкирия (-20%) и Смоленская область (-20%).

Примечательно, что Татарстан стал лидером по количеству ДТП с участием трамваев. За последние полгода было зафиксировано семь аварий с участием этого вида транспорта. Кроме того, аварии стали происходить на 27% чаще, и это связано с нарушениями правил дорожного движения со стороны водителей электротранспорта.



Летом этого года в Кемерово произошла серьезная авария с участием двух трамваев. В результате этого столкновения пострадали 102 человека, а один человек погиб.

Олег Исаков