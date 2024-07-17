ЦБ обяжет банки запретить клиентам передавать электронные средства платежа третьим лицам

Фото: Арсений Губаев

ЦБ обяжет банки запретить клиентам передавать электронные средства платежа третьим лицам. Финансовые организации в договоре с клиентами будут прописывать запрет на передачу электронного средства платежа или доступа к нему третьим лицам. Это следует из проекта положения Банка России.

Проект положения также вводит обязанность банков обеспечить клиентам возможность ознакомиться с наличием оформленных «подписок» (регулярных платежей за товары или услуги) по выданной им клиенту платежной карте, а также в любой момент отказаться от таких «подписок». Ожидается, что это требование вступит в силу с 1 июня 2026 года, сообщает Интерфакс.

Кроме этого, документом уточняются требования к банкам в части эквайринга. Проектом устанавливается возможность банков заключать договоры с другими кредитными организациями для эквайринга (приема юрлицами и ИП безналичных платежей). При этом «привлеченным» эквайерам в свою очередь запрещается привлекать других участников.

Планируется, что положение вступит в силу с 1 января 2026 года, за исключением тех пунктов, для которых установлены другие сроки. Действие проекта положения будет распространяться на кредитные организации, включая небанковские кредитные организации.

Стоит подчеркнуть, что Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о дополнительной защите россиян от финансовых мошенников. Он обяжет банки и платежные системы проверять подозрительные транзакции и возвращать деньги жертвам мошенничества.