Под Питером поезд «Ласточка» столкнулся с легковушкой — погибли 4 человека, в том числе 2 детей
В Лужском районе Ленинградской области на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда «Ласточка» и легкового автомобиля.
В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.