Под Питером поезд «Ласточка» столкнулся с легковушкой — погибли 4 человека, в том числе 2 детей

В Лужском районе Ленинградской области на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда «Ласточка» и легкового автомобиля.

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.



ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде 84 км перегона Строганово — Мшинская Ленинградской области. Предоставлено Северо-Западной транспортной прокуратурой

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Олег Исаков