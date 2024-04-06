В 2025 году в России начнется массовый запуск цифрового рубля

Глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что массовый запуск цифрового рубля начнется со следующего года. К 2026 году им можно будет оплачивать товары и услуги.

Цифровой рубль будет перемещаться между счетами в информационной системе, созданной центральным банком. Это означает, что деньги будут перемещаться не между счетами разных кредитных организаций. Анатолий Аксаков также выразил надежду на то, что цифровой рубль будут использовать в бюджетном процессе, например при финансировании строительства школ и других объектов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости расширить пилотный проект с цифровым рублем в России. Сейчас в эксперименте участвуют около 60 человек. По словам главы ЦБ, использование цифровых рублей должно быть абсолютно добровольным. Она также сообщила, что обсуждает с казначейством возможность использовать цифровые рубли в бюджетном процессе.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин