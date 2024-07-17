В Ростовской области вводят временные графики ограничения энергопотребления

Фото: Максим Платонов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению электричества для части потребителей городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий. Это происходит из-за перегрузки высоковольтной линии.

Голубев пояснил, что эти меры принимаются для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения. Однако невозможно заранее сказать, где и на какое время произойдет отключение. При нормализации электрических режимов электроснабжение будет незамедлительно восстановлено.

Вчера на юге России несколько миллионов человек остались без света. Из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС без электроэнергии остались Ростов-на-Дону, Краснодар, Элиста, Анапа, Армавир, Новороссийск, Севастополь и другие населенные пункты.