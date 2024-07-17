Совфед одобрил законопроект, который открывает новые горизонты для развития российской космической отрасли

Фото: Максим Платонов

Совфед одобрил законопроект, который открывает новые горизонты для развития российской космической отрасли. Документ, направленный на привлечение частных инвестиций, предусматривает возможность заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере космоса.

Ключевую роль в этом процессе будет играть «Роскосмос», наделенный полномочиями публичного партнера по указанным соглашениям. Объектами ГЧП станут космическая инфраструктура, включая недвижимое имущество, а также технологически связанные с ней космические объекты, такие как космические аппараты.

По мнению авторов закона, его принятие позволит значительно расширить орбитальную группировку космических аппаратов, развить наземную космическую инфраструктуру и, что немаловажно, привлечь частные инвестиции в космическую отрасль.

Напомним, что в России впервые испытали технологию управления беспилотником через спутник. На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024» в Сахалинской области прошел совместный эксперимент компании «Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и компании «Геоскан».



Анастасия Фартыгина