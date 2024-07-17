Совфед одобрил законопроект, который открывает новые горизонты для развития российской космической отрасли
Совфед одобрил законопроект, который открывает новые горизонты для развития российской космической отрасли. Документ, направленный на привлечение частных инвестиций, предусматривает возможность заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере космоса.
Ключевую роль в этом процессе будет играть «Роскосмос», наделенный полномочиями публичного партнера по указанным соглашениям. Объектами ГЧП станут космическая инфраструктура, включая недвижимое имущество, а также технологически связанные с ней космические объекты, такие как космические аппараты.
По мнению авторов закона, его принятие позволит значительно расширить орбитальную группировку космических аппаратов, развить наземную космическую инфраструктуру и, что немаловажно, привлечь частные инвестиции в космическую отрасль.
Напомним, что в России впервые испытали технологию управления беспилотником через спутник. На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024» в Сахалинской области прошел совместный эксперимент компании «Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и компании «Геоскан».
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