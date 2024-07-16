В Татарстане медиков будут обучать применению речевых скриптов при работе с пациентами

Фото: Максим Платонов

В Татарстане медиков будут обучать применению речевых скриптов при работе с пациентами. Данная методика поможет настроить врачам диалог с пациентами, а именно: разговаривать с лечащимися людьми о терапии, отвечать на вопросы о прогнозах тяжелых заболеваний и общаться с агрессивно настроенными пациентами. Об этом сообщает Коммерсантъ.

В программу обучения войдут: чек-листы, памятки, речевые алгоритмы и инструкции. Медики смогут узнать как мотивировать пациента к лечению, что нужно делать самому медперсоналу, чтобы избежать выгорания и какие фразы вызывают у пациента негативную реакцию.

В апреле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Чебоксарский медицинский колледж и ознакомился с инновационным подходом к обучению специалистов. По словам министра, студенты получают навыки работы на том оборудовании, которое будет использоваться в их будущей профессии.