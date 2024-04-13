В Минздраве России рассказали о новых подходах в обучении специалистов в сфере медицины

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Чебоксарский медицинский колледж и ознакомился с инновационным подходом к обучению специалистов. По словам министра, студенты получают навыки работы на том оборудовании, которое будет использоваться в их будущей профессии.

Михаил Мурашко подчеркнул, что такой подход обеспечивает «бесшовный» переход от обучения к практике. В качестве примера он привел специалистов в области стоматологии, которые уже в процессе обучения могут выполнять некоторые виды работ и получать за это зарплату.

Министр также отметил, что студенты медицинских колледжей проходят обучение на тех же рабочих местах и с тем же оборудованием, которые используются в медорганизациях.

Во время посещения медколледжа Михаил Мурашко ответил на вопросы студентов. Он рассказал, что в выборе профессии его вдохновили яркие фигуры врачей, а также обширные возможности для развития в этой области. Министр напомнил, что сегодня в России реализуются программы поддержки медиков, такие как «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также социальные выплаты и региональные программы.

Ранее правительство выделило финансирование на обеспечение выездных медицинских бригад и госпиталей в новых регионах. Около 680 млн рублей получат медорганизации федерального уровня, подведомственные Минздраву РФ.

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Разиль Самигуллин