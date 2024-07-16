В приложениях двух российских банков произошел сбой
В приложениях двух российских банков произошел сбой. Клиенты «Альфа-банка» и «Райффайзенбанка» не могут получить доступ к своим счетам и другим услугам кредитных организаций, сообщает «Коммерсантъ».
— У нас сбой, онлайн-банк может работать нестабильно. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно скорее, — говорится в сообщении приложения «Райффайзенбанка». Аналогичное сообщение выводится в сервисах «Альфа-банка».
Схожий сбой в системе «Тинькофф банка» произошел в марте. Тогда пользователи не могли попасть в основные сервисы банка и в приложение для инвестиций.
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