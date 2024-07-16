Россияне смогут обжаловать попадание своих реквизитов в базу данных о подозрительных операциях

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Граждане России смогут обжаловать включение своих персональных данных в базу данных о мошеннических операциях, сообщает Газета.ru.

Для этого необходимо обратиться к регулятору с заявлением. Его можно подать напрямую в ЦБ или через свой банк. Решение по заявке будет принято в течение 15 рабочих дней. ЦБ ведет базу данных, в которую все кредитные организации передают реквизиты подозрительных операций после жалоб клиентов. Это помогает банкам эффективнее бороться с кибермошенниками. В частности, такая база данных есть и в Татарстане.

Стоит напомнить, что с 25 июля 2024 года вступят в силу новые правила, направленные на усиление борьбы с банковскими мошенничествами. Банк России расширил перечень признаков, которые должны насторожить банки при совершении денежных переводов.