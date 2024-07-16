Банк России опубликовал курс валют на 17 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 17 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,07 рубля, доллар поднялся в цене на 0,047 рубля, евро также подорожал — на 0,48 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,05 рубля;
- доллар — 88,28 рубля;
- евро — 96,26 рубля.
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