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Банк России опубликовал курс валют на 17 июля

17:35, 16.07.2024
Банк России опубликовал курс валют на 17 июля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 17 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,07 рубля, доллар поднялся в цене на 0,047 рубля, евро также подорожал — на 0,48 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,05 рубля;
  • доллар — 88,28 рубля;
  • евро — 96,26 рубля.

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