Кражи, наркотики, подделка документов: в МВД Татарстана оценили преступность мигрантов

Фото: Ирина Плотникова

В 2024 году 207 иностранцев стали жертвами преступлений в Татарстане. Больше 80 пострадали от мошенничества, 74 — от краж, 9 — от грабежей и разбоев. Эту статистику сегодня обнародовали на брифинге в Управлении по вопросам миграции МВД по РТ, сообщает журналист «Реального времени».



Затронули на брифинге и противоправные деяния самих приезжих из других государств. «Несмотря на увеличение числа иностранцев, какого-либо заметного влияния на криминогенную ситуацию в республике они не оказывают», — подчеркнул начальник УВД МВД Марат Галеев.

По его словам, всего в текущем году в Татарстане расследовали 350 преступлений, совершенных иностранными гражданами. В том числе — 127 краж, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года их стало больше почти на 42%. А вот преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, напротив, стало меньше на 27% — зарегистрировано 44 факта. На третьем месте в криминальном рейтинге — 36 эпизодов подделки документов, их уровень по сравнению с прошлым годом вырос лишь на пару процентов. В то время как дорожная преступность иностранцев показала рост в 38% — статус уголовных дел получили два десятка грубых нарушений правил дорожного движения со стороны граждан иных стран.