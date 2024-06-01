По делу о теракте в Crocus City Hall арестованы 18 человек

Басманный суд Москвы принял решение об аресте 18 подозреваемых по делу о террористическом акте в концертном зале Crocus City Hall. Еще двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде, сообщает «Интерфакс».



Согласно постановлению суда, всего по делу проходят 20 обвиняемых. В отношении 18 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранты дела неоднократно допрошены по обстоятельствам инкриминируемого преступления.

Кроме того, в одном производстве с делом о теракте расследуются дела о приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Также в рамках дела проводится расследование по факту оказания ненадлежащих услуг по охране здания «Крокус Сити-холл».

Более 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими по уголовному делу, более 800 человек допрошены в качестве свидетелей. По делу проведено более 20 обысков, свыше 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 судебных экспертиз различных видов.

В компетентные органы трех иностранных государств направлено восемь запросов о правовой помощи.

Рената Валеева