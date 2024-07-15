По итогам первого квартала сделки по проекту исламского банкинга достигли 2,6 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

По итогам первого квартала 2024 года сделки по проекту исламского банкинга достигли 2,6 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление директора департамента стратегического развития финансового рынка Центробанка Екатерины Лозгачевой.

Эксперимент стартовал в сентябре 2023 года в четырех регионах России: Башкортостане, Татарстане, Дагестане и Чечне. По словам Екатерины Лозгачевой, с сентября по декабрь 2023 года объем сделок составил 1,8 млрд рублей. Она также отметила, что число участников проекта продолжает расти и в настоящий момент превысило 20.

Директор департамента ЦБ добавила, что эксперимент должен действовать до сентября 2025 года, однако может быть продлен для «перехода к постоянно действующему режиму». По ее словам, после завершения основного этапа эксперимента может быть объявлен переходный период.

Сегодня Банк России предложил рассмотреть переходный период после окончания «пилота» по исламскому банкингу, который завершится в сентябре 2025 года.