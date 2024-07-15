«Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое»: глава Рособрнадзора высказался об отмене ЕГЭ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, что перед отменой ЕГЭ нужно предложить альтернативу. Об этом он сообщил в интервью «Интерфаксу».

Так глава Рособрнадзора ответил на вопрос о законопроекте, предлагающем заменить ЕГЭ на государственные экзамены. Депутат Госдумы назвал этот законопроект популистским.

— Это не мои слова, я цитирую депутата Государственной думы. Что я еще могу по этому поводу сказать, если сами депутаты об этом так говорят? — отметил Музаев. — Депутаты каждый год будут поднимать эту тему для обсуждения.

Кроме того, Анзор Музаев подчеркнул тот факт, что перед изменением процедуры госэкзаменов необходимо продумать четкое решение, которое могло бы стать достойной альтернативой ЕГЭ.

— Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ. Предлагаемые законопроектами реформы не предлагают новых моделей проведения выпускных и вступительных испытаний, которые могли бы стать достойной альтернативой ЕГЭ. Кроме того, на выпускников наложится дополнительная нагрузка по двойному прохождению экзаменов: в школе и в вузе, — уточнил он.

По мнению главы Рособрнадзора, отмена ЕГЭ может вернуть систему образования к тем проблемам, из-за которых экзамен и был введен: коррупция в школах и при приеме в вузы, оплата репетиторов, которые входят в приемные комиссии, невозможность подготовиться к поступлению в несколько учебных заведений.

Неделей ранее Рособрнадзор начал сбор предложений по изменению ЕГЭ. Данная процедура продлится до 15 августа текущего года. При этом в Госдуме заявили, что в октябре 2024-го рассмотрят законопроект об отмене единого госэкзамена.