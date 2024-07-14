Татарстан попал в топ-3 по числу бюджетных мест в вузах — всего их выделено более 16 тысяч

Фото: Динар Фатыхов

Около 70% российских выпускников могут поступить на бюджетные места вузов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобрнауки России. На 635 тыс. одиннадцатиклассников выделено 447,5 тыс. бюджетных мест.



В Татарстане предусмотрено 16 705 бюджетных мест, что составляет 3,7% от общего числа. Больше всего бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета приходится на московские вузы — около 15% (65 566). На втором месте учебные заведения Санкт-Петербурга — 7,5% (33 769). Также в пятерку вошли Свердловская область — 3,2% (14 266) и Ростовская область — 3% (13 474).

Для некоторых категорий выпускников предусмотрены особые условия поступления. Для инвалидов I и II групп, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых действий предусмотрена особая квота в размере не менее 10% от общего числа бюджетных мест. С 2023 года предусмотрена отдельная квота такого же размера для участников спецоперации и членов их семей. Для этих категорий поступающих предусмотрено более 90 тысяч бюджетных мест в вузах.

Напомним, Фальков рассказал о том, что в этом году самый большой конкурс при поступлении в вузы наблюдается в столичных университетах.