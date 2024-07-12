Михаил Мишустин: с января по май 2024 года российская экономика выросла на 5%

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с января по май 2024 года российская экономика выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, динамика остается высокой и превосходит прогнозы, несмотря на внешнее давление, сообщает RT.

— Динамика остается высокой. В мае рост немного ускорился относительно апреля — до 4,5%. Если же взять статистику за пять месяцев, то валовой внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года, — отметил Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

По данным Минэкономразвития, с января по май наблюдался уверенный рост в большинстве отраслей. Объем платных услуг населению увеличился на 4% в годовом выражении, строительные работы прибавили 4,6%, общепит — 5,1%, промышленность — 5,2%, обрабатывающие производства — 8,8%, розничная торговля — 9,3%, а оптовая — 12,3%.

Особенно высокие темпы роста показали производство электрооборудования (+10,1%), напитков (+11,2%), мебели (+17,9%), готовых металлических изделий (+37,4%), а также компьютеров, электроники и оптики (+39,3%). Также продолжается рост инвестиций, что создает хороший задел на будущее. По итогам I квартала они увеличились почти на 15% — в основном за счет машин и оборудования, вложений в объекты интеллектуальной собственности.

Михаил Мишустин добавил, что на фоне увеличения прибыли российские компании стали активнее вкладывать средства в развитие своего бизнеса и регионов. Наряду с этим премьер отметил и высокую потребительскую активность, прежде всего за счет роста частных доходов. Однако этот же фактор вносит вклад и в рост инфляции. По состоянию на 1 июля она составила 4,5% с начала года.

Стоит подчеркнуть, что в конце июня на заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российский ВВП вырос на 5,1% за первые четыре месяца текущего года. Это говорит о положительной динамике развития российской экономики.