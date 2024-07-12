В Казанском зооботсаде появился новый обитатель — им стал австралийский палочник
В Казанском зооботсаде появился новый обитатель, им стал австралийский палочник. Новичок расположится в исторической части сада в экзотариуме, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Это насекомое ведет преимущественно ночной образ жизни, когда ищет еду. Новый постоялец Казанского зооботсада в основном живет на деревьях и кустарниках, питается исключительно растительной пищей.
В начале мая в Казанский зооботанический сад «Африка. Река Замбези» привезли двух самок пятнистых оленей из Ярославского зоопарка. Животные хорошо перенесли дорогу, прошли карантин и адаптировались в новом доме.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.