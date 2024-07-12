Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 12 и 13 июля

Фото: Динар Фатыхов

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 12 и 13 июля. Так, непогода в республике установится вечером 12 июля и продлится до полудня 13 июля, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, вечером в пятницу, ночью и днем в субботу прогнозируется сильный северный ветер порывами 15—18 м/с, в Казани скорость ветра может достигнуть 15 м/с. Местами в восточных районах республики ожидается гроза.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник в регионе установится жаркая погода с дневными температурами от +24˚ до +29˚. Возможен дождь.