Антон Немкин: замедление работы WhatsApp* уже применяется в отдельных регионах
Депутат Антон Немкин заявил о применении замедления работы приложения WhatsApp* в отдельных регионах России. Это применяется только в том случае, если регулятор видит в этом необходимость, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что, несмотря на нестабильность работы сервиса, решение о его блокировке в настоящее время не принято.
В прошлом месяце также стало известно, что Роскомнадзор планирует ввести запрет на голосовые вызовы в мессенджерах, которые откажутся от проверки мобильных номеров своих пользователей на достоверность. В первую очередь это коснется российских мессенджеров.
Справка
* Принадлежит Meta, запрещенной в России организации.
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