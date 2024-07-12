Антон Немкин: замедление работы WhatsApp* уже применяется в отдельных регионах

Депутат Антон Немкин заявил о применении замедления работы приложения WhatsApp* в отдельных регионах России. Это применяется только в том случае, если регулятор видит в этом необходимость, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что, несмотря на нестабильность работы сервиса, решение о его блокировке в настоящее время не принято.

В прошлом месяце также стало известно, что Роскомнадзор планирует ввести запрет на голосовые вызовы в мессенджерах, которые откажутся от проверки мобильных номеров своих пользователей на достоверность. В первую очередь это коснется российских мессенджеров.