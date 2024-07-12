В ДТП в Альметьевском районе Татарстана погибла семья из трех человек

Фото: Прокуратура Татарстана

Сегодня утром около 04.32 на 237-м километре трассы Казань — Оренбург на территории Альметьевского района Татарстана произошла ДТП. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и грузовой автомобиль Iveco, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Сообщается, что водитель Kia Rio, двигаясь со стороны Оренбурга, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Iveco, и вылетел в кювет.

В результате ДТП от полученных травм скончались 41-летний водитель и пассажирки в возрасте 42 и 20 лет.

Прокуратура организовала проверку.

9 июля в Татарстане произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В аварии погибли два человека, мужчина и 8-летняя девочка. По предварительным данным, на трассе Москва — Уфа произошло столкновение автомобиля Kia Rio и грузового тягача. ДТП произошло на территории Актанышского района республики.