Жительница Набережных Челнов предстала перед судом за нарушение ПДД, в результате которого погибли трое детей

Фото: Мария Зверева

Жительница Набережных Челнов предстала перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, 28 апреля текущего года 36-летняя обвиняемая на дороге между селами Подгорный Такермень и Верхний Такермень Мензелинского района в темное время суток двигалась со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением. В результате женщина не справилась с управлением и, съехав на обочину, совершила наезд на трех детей 2011, 2014 и 2015 годов рождения. От полученных травм они скончались на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

О трагическом ДТП, в результате которого 36-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota не справилась с управлением и совершила наезд на троих несовершеннолетних пешеходов, стало известно 29 апреля.