Арбитражный суд Крыма взыскал с Украины более трех триллионов рублей за энергетическую блокаду полуострова

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Крыма принял решение взыскать с Украины сумму в размере более 3 трлн рублей в качестве возмещения убытков, причиненных энергетической блокадой полуострова, сообщает РИА «Новости».

— Арбитражный суд полностью удовлетворил исковые требования властей Крыма по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова, — написал Константинов. Он подчеркнул, что это решение является значимым и своевременным для крымчан.

В ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен из-за подрыва опор на территории Херсонской области. Все четыре линии электропередачи, идущие с Украины, вышли из строя. Ситуация улучшилась после запуска энергомоста из Краснодарского края, который поэтапно заработал в мае 2016 года. Позднее в Крыму были введены новые мощности генерации: две новые ТЭС — «Таврическая» и «Балаклавская» — суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построена новая электростанция на Сакской ТЭЦ.

В конце прошлого года Арбитражный суд Крыма также в полном объеме удовлетворил иск правительства республики к Украине о водной блокаде полуострова, устроенной в 2014 году, на сумму почти в 153 млрд рублей.

Разиль Самигуллин