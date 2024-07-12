Россия заняла первое место в мире по экспорту ячменя и гороха

Фото: Реальное время

Россия в сезоне 2023/2024 заняла первое место в мире по экспорту ячменя и гороха. Об этом сообщила министр сельского хозяйства страны Оксана Лут.

— В рамках, например, экспорта, да, все знают, уже много лет мы в России держим первое место по экспорту пшеницы, но в прошедшем сезоне, который у нас <...> закончился 1 июля, Россия впервые заняла первое место по экспорту ячменя. И интересный факт, мы заняли первое место по экспорту гороха, — отметила она.

По ее словам, горох — это культура, которая в последнее время развивалась невысокими темпами, однако в последние три года Россия сделала рывок в этом направлении.

Напомним, Индия стала основным рынком для поставок российской нефти. В 2023 году объем экспорта вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом и составил около 90 млн тонн.