До 18% на остаток: Ак Барс Банк запустил акцию по РКО для малого бизнеса

Теперь компании и индивидуальные предприниматели могут получить высокий процент на остаток по счету в Ак Барс Банке и сниженные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание. При онлайн-подключении первого рублевого счета действует акция «Честное РКО».

Банк будет начислять новым корпоративным клиентам до 18% годовых на остаток по расчетному счету на сумму от 1 тысячи до 300 тысяч рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.

По специальному предложению ежемесячное обслуживание на тарифах «Первый шаг» и «Крепко на ногах» составит 199 рублей, на тарифах «Уверенный рост» и «Идем дальше» — 499 рублей.

Также участники акции смогут бесплатно открывать до четырех счетов, переводить физическим лицам до 2 млн рублей ежемесячно и снимать наличные без комиссии до 150 тысяч рублей в месяц.

Акция продлится до 27 декабря 2024 года. Узнать подробнее о предложении и подать онлайн-заявку на открытие счета можно по ссылке.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК