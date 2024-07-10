В России одобрили повышение пошлины за расторжение брака в 8 раз

Фото: Динар Фатыхов

Совет Федерации России одобрил закон, повышающий государственную пошлину за развод с 650 до 5 тысяч рублей. С предложением о повышении цены за бракоразводный процесс в 8 раз в июне этого года выступал Минфин.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и направлен на совершенствование российской налоговой системы. В частности, теперь за расторжение брака без общих несовершеннолетних детей придется заплатить госпошлину в размере 5 тысяч рублей.

Пошлина касается как тех, кто разводится при взаимном согласии, так и тех, кто делает это через суд.

Кроме того, Совфед сегодня принял закон о 7% выплат НДФЛ семьям с детьми. Также сегодня приняли законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставкой до 22%.