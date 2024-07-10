В Казани прокурор запросил 9 лет колонии по делу о 32 аферах и «взятках» экс-главы СНТ «Смородинка»

Фото: Ирина Плотникова

В Советском райсуде Казани стартовали прения по делу об уводе 19 участков земли с передачей коммерческих «взяток» на общую сумму под миллион рублей. Для обвиняемого в этих преступлениях бывшего председателя СНТ «Смородинка» гособвинитель запросил 9 лет колонии общего режима, передает журналист «Реального времени».



Вину бывший глава садового товарищества Дмитрий Афонин не признает. Всего в его деле — 32 эпизода афер и коммерческого подкупа в период 2015—2020 годов.

По версии СК и прокуратуры, отчуждение временно заброшенных участков производилось по схеме «уточнения границ» с полным поглощением одного земельного надела другим и регистрацией новых границ в Роскадастре. В потерпевших — наследники первых владельцев этой земли и исполком Казани.

Как выяснилось в ходе следствия, некоторые из потерпевших годами не приезжали в свой сад, а потом обнаруживали на своем участке... чужой дом.



Подробности дела — в репортаже «Реального времени».