Кабмин снизил порог продаж валютной выручки крупным экспортерам до 40%

Фото: Анна Сейтумерова

Правительство России приняло решение о смягчении требований об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Порог снижен с 60% до 40%. Это уже второе послабление за последний месяц.

В сообщении отмечается, что это решение было принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Ранее, 21 июня, порог репатриации был снижен с 80% до 60%.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.