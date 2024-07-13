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Кабмин снизил порог продаж валютной выручки крупным экспортерам до 40%

10:59, 13.07.2024
Кабмин снизил порог продаж валютной выручки крупным экспортерам до 40%
Фото: Анна Сейтумерова

Правительство России приняло решение о смягчении требований об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Порог снижен с 60% до 40%. Это уже второе послабление за последний месяц.

В сообщении отмечается, что это решение было принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Ранее, 21 июня, порог репатриации был снижен с 80% до 60%.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.

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