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Банк России опубликовал курс валют с 13 июля

18:37, 12.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 13 июля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 13 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня понизилась на 0,02 рубля, доллар опустился в цене на 0,25 рубля, евро, напротив, подорожал — на 0,08 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,98 рубля;
  • доллар — 87,74 рубля;
  • евро — 95,76 рубля.

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