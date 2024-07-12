Банк России опубликовал курс валют с 13 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 13 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня понизилась на 0,02 рубля, доллар опустился в цене на 0,25 рубля, евро, напротив, подорожал — на 0,08 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,98 рубля;
- доллар — 87,74 рубля;
- евро — 95,76 рубля.
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