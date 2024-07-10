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Банк России опубликовал курс валют с 11 июля

17:26, 10.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 11 июля
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 11 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.

Так, цена юаня повысилась на 0,01 рубля, доллар опустился в цене на 0,15 рубля, евро также подешевел — на 0,02 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 11,96 рубля;
  • доллар 87,86 рубля;
  • евро 95,32 рубля.

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