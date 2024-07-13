Владимир Путин подписал закон о списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам

Фото: Максим Платонов

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий списание российским регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Это позволит субъектам сохранить около 200 млрд рублей ежегодно с 2025-го по 2028 год. Эти средства регионы смогут направить на поддержку инвестиций и развитие инфраструктурных проектов.

Также глава государства продлил предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета до 2027 года. Перенос сроков на 1 октября необходим для внесения в Налоговый кодекс изменений, касающихся совершенствования налоговой системы.

По данным Минфина России на 1 июня, задолженность регионов по бюджетным кредитам составляла порядка 2,5 трлн рублей.

На тот же период объем государственного долга Татарстана составил 110,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым месяцем задолженность сократилась на 129,5 млн рублей.