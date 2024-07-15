Банк России опубликовал курс валют на 16 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 16 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,003 рубля, доллар поднялся в цене на 0,07 рубля, евро также подорожал — на 0,03 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,98 рубля;
- доллар — 87,81 рубля;
- евро — 95,78 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.