Новости экономики

21:33 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на 16 июля

17:52, 15.07.2024
Банк России опубликовал курс валют на 16 июля
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 16 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,003 рубля, доллар поднялся в цене на 0,07 рубля, евро также подорожал — на 0,03 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,98 рубля;
  • доллар — 87,81 рубля;
  • евро — 95,78 рубля.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть647
  • Нижнекамскнефтехим88.55
  • Казаньоргсинтез94.5
  • КАМАЗ138.4
  • Нижнекамскшина51.75
  • Таттелеком0.783