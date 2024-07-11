В Казани состоится «Бизнес-Фест» для предпринимателей
18 июля в Казани на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева Сбер проведет масштабный фестиваль.
«Бизнес-Фест» — грандиозный праздник для бизнесменов, участие в нем — шанс стать частью полезного события, получить новые знания или идею для бизнеса и расширить профессиональный круг общения. Ожидается, что мероприятие посетят несколько тысяч предпринимателей, которых ждут топ-спикеры, лучшие кейсы и качественный нетворкинг, а также общение в неформальной обстановке с признанными гуру бизнеса.
На фестивале можно найти инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.
Предприниматели услышат выступления успешных практиков — руководителей известных, динамично развивающихся компаний. Своими знаниями и навыками поделятся сооснователь и генеральный директор музыкального лейбла Black Star Пашу Павел Курьянов, сооснователь FitnesSHOCK Сергей Кофейников, создатель и генеральный директор компании «Фитмост» Александра Герасимова, CEO ГК Skyeng Рустам Айнетдинов, руководитель креативного нетворкинга бренда Befree Алена Повышева и др.
Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
Вечером участников будет ждать музыкальная программа с Burito.
Участие бесплатное. Регистрация. (16+)
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