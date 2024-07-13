Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на повышение размера военных пенсий.
Согласно нововведениям, изменится понижающий коэффициент — денежное довольствие, учитываемое при исчислении военных пенсий. По действующим нормам, с 1 января 2024 года учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих, а с 1 октября 2024 года коэффициент увеличивается до 89,32%.
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