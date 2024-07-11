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Банк России опубликовал курс валют с 12 июля

17:29, 11.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 12 июля
Фото: Динар Фатыхов

Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 12 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,04 рубля, доллар поднялся в цене на 0,13 рубля, евро также подорожал — на 0,36 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12 рублей;
  • доллар 87,99рубля;
  • евро 95,68 рубля.

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