Банк России опубликовал курс валют с 12 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 12 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,04 рубля, доллар поднялся в цене на 0,13 рубля, евро также подорожал — на 0,36 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12 рублей;
- доллар 87,99рубля;
- евро 95,68 рубля.
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